«И вот он здесь, в Нью-Йорке, вновь с протянутой рукой, и вновь пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией и бросить умирать за Украину своих сыновей, став таким образом прямым участником конфликта с ядерной державой», — сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.
Небензя объяснил, для чего Зеленский на самом деле прибыл на ГА ООН
ООН, 25 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский приехал на высокую неделю Генассамблеи ООН в Нью-Йорк с «протянутой рукой», пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.