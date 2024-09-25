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Небензя объяснил, для чего Зеленский на самом деле прибыл на ГА ООН

ООН, 25 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский приехал на высокую неделю Генассамблеи ООН в Нью-Йорк с «протянутой рукой», пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Источник: AP 2023

«И вот он здесь, в Нью-Йорке, вновь с протянутой рукой, и вновь пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией и бросить умирать за Украину своих сыновей, став таким образом прямым участником конфликта с ядерной державой», — сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.

ООН