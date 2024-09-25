Небензя объяснил, для чего Зеленский на самом деле прибыл на ГА ООН

«И вот он здесь, в Нью-Йорке, вновь с протянутой рукой, и вновь пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией и бросить умирать за Украину своих сыновей, став таким образом прямым участником конфликта с ядерной державой», — сказал российский дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.