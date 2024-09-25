В Кыргызстане отметили юбилей Апаса Джумагулова

Торжественное мероприятие в честь юбилея одного из видных государственных и общественных деятелей страны, героя КР Апаса Джумагулова прошло в Бишкеке. Бывшему председателю Совета Министров Киргизской ССР (1986 — 1991 годы), главе правительства независимой республики (1993 — 1998), чрезвычайному и полномочному послу в России (2005 — 2007) — и это еще далеко не весь список важных должностей, которые он занимал, — исполнилось 90 лет.
Сначала с юбиляром встретился президент Садыр Жапаров. Глава государства отметил значительный вклад Апаса Джумагулова в развитие Кыргызстана. «Когда республика находилась в сложной ситуации, правительство, возглавляемое вами, смогло найти выход из кризиса и вывести страну на путь устойчивого развития», — сказал Садыр Жапаров.
По словам президента, портреты таких выдающихся личностей и государственных деятелей, как Апас Джумагулов, должны украшать стены государственных учреждений. Поэтому Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в связи с празднованием 90-летия политика, так много сделавшего для экономического, социального и культурного становления КР, был изготовлен и установлен в здании администрации главы государства «Ынтымак Ордо» его парадный портрет.
Церемония открытия портрета, в которой вместе с виновником торжества принял участие глава кабинета министров КР Акылбек Жапаров, прошла в тот же день. Позже состоялось импровизированное заседание кабмина двух поколений под председательством действующего премьера и Апаса Джумагулова.
Поздравили юбиляра и из России. «Ваши выдающиеся заслуги как государственного деятеля, авторитетного политика и дипломата, профессионала высочайшего уровня снискали уважение среди коллег и партнеров, отмечены высокими государственными наградами. Ваш жизненный путь стал примером искреннего служения Отечеству. На Смоленской площади высоко ценят ваши многолетние усилия в деле укрепления дружбы между народами России и Киргизии. Отрадно, что благодаря своему богатому опыту, неиссякаемой энергии и творческому потенциалу вы и сегодня продолжаете вносить заметный вклад в расширение многогранного российско-киргизского сотрудничества» — такой текст от имени министра иностранных дел Сергей Лаврова был размещен на сайте МИД РФ.
Кроме того, чрезвычайный и полномочный посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов озвучил приветственное послание в адрес юбиляра от председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко.
Секрет успеха.
Как добиться успеха? Юбиляр ответил на этот вопрос на страницах книги «Премьер-министр. О деятельности Апаса Джумагулова»: «Не жди, когда тебе дадут ту или иную должность, немедленно займись любой полезной работой, хотя бы и рядовым бизнесменом. И ресурсы найдутся. В любом возрасте можно начинать все заново, у пожилых это получится даже быстрее. Не проси, не унижайся, займись полезным трудом, создай свое собственное дело и радуй всех. Это будет пример персональной ответственности за судьбу страны».