В Кыргызстане отметили юбилей Апаса Джумагулова

Как добиться успеха? Юбиляр ответил на этот вопрос на страницах книги «Премьер-министр. О деятельности Апаса Джумагулова»: «Не жди, когда тебе дадут ту или иную должность, немедленно займись любой полезной работой, хотя бы и рядовым бизнесменом. И ресурсы найдутся. В любом возрасте можно начинать все заново, у пожилых это получится даже быстрее. Не проси, не унижайся, займись полезным трудом, создай свое собственное дело и радуй всех. Это будет пример персональной ответственности за судьбу страны».