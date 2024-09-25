Небензя назвал киевский «план победы» нереалистичным

«Надеемся, что киевский режим не сможет до конца уничтожить свою страну и свой народ, к чему он уже близок, не столкнуть наш мир в пучину ядерной катастрофы. Для этого ему следует как можно быстрее принять реалистичные параметры долгосрочного регулирования украинского кризиса, а не скатываться все время к каким-то нереалистичным ультиматумам, планам победы и тому подобное», — сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.