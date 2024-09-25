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Небензя назвал киевский «план победы» нереалистичным

ООН, 25 сен — РИА Новости. Киеву нужно «как можно быстрее» принять реалистичные параметры долгосрочного урегулирования кризиса, а не скатываться к нереалистичным «планам победы», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Источник: AP 2023

«Надеемся, что киевский режим не сможет до конца уничтожить свою страну и свой народ, к чему он уже близок, не столкнуть наш мир в пучину ядерной катастрофы. Для этого ему следует как можно быстрее принять реалистичные параметры долгосрочного регулирования украинского кризиса, а не скатываться все время к каким-то нереалистичным ультиматумам, планам победы и тому подобное», — сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.

Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый план победы Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и «мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.

ООН