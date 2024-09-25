Российский институт открыл в Кыргызстане «центр притяжения для геологов»

На базе Института геологии имени М. Адышева Национальной академии наук (НАН) КР открылся геологический класс Карпинского, который станет «центром притяжения» для профильных специалистов и студентов и поможет создать в республике механизм научного сопровождения российско-кыргызских проектов в области недропользования.
Инициатором открытия класса стал Всероссийский научно-исследовательский институт имени А. П. Карпинского. Учреждение успешно реализует подобный проект еще в четырех государствах — в Гане, Эфиопии, Мозамбике и на Кубе. Цель — создать в дружественных странах центры, в том числе для обмена опытом и проведения образовательных акций. Это и чтение научно-популярных лекций для всех желающих в онлайн-и оффлайн-форматах, и проведение мероприятий, направленных на продвижение наук о Земле, — выставок, просмотров художественных и документальных фильмов о геологии, и многое другое. Кроме того, будет организована библиотека с периодическими научными изданиями, доступными для посетителей.
Генеральный директор института Карпинского Павел Хомченко назвал день открытия класса в республике особенным. «Это будет еще больше способствовать развитию сотрудничества между нашими странами и подготовке профессиональных кадров», — отметил он.
Глава Национальной академии наук Канатбек Абдрахматов, в свою очередь, подчеркнул: «Это событие широкого плана. Можно сказать, что взаимодействие Кыргызстана и России в данной сфере выходит на новый уровень. Геологическая отрасль в республике сегодня возрождается. Вся отечественная геология была основана на исследованиях российских специалистов, а наша геологическая школа — это школа, построенная еще при Советском Союзе. Класс Карпинского, несомненно, будет способствовать сохранению и преумножению имеющихся знаний, поможет молодым кыргызским ученым изучать науку на высоком уровне и занять в ней достойное место».
Стоит отметить, что руководство Кыргызстана в последнее время уделяет особое внимание республиканской геологической отрасли. Так, в КР два года назад было создано госпредприятие широкого профиля «Кыргызгеология», которое занимается не только добычей, но и разведкой и изучением месторождений золота, а также других полезных ископаемых, картографическими и геодезическими работами, составлением технических проектов, геофизическими исследованиями, производством горного оборудования.
Решение создать государственное предприятие власти объяснили катастрофическим положением, в котором находилась геологическая отрасль. Главная причина — резкое уменьшение ее финансирования со стороны государства за последние 30 лет. В Киргизской ССР на эти цели выделялись сотни миллионов рублей. По данным Института горных технологий и горного производства Кыргызского технического университета, к 1991 году общая сумма госвложений составила почти 1,5 миллиарда долларов. Для республики это огромные деньги что тогда, что в наши дни.
Сегодня ситуация в этой сфере начала меняться в лучшую сторону. И класс Карпинского, по словам и.о. главы Института геологии НАН КР Айзека Бакирова, станет важной составляющей этих изменений.
Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А. П. Карпинского — ведущее учреждение Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) в области геологического изучения недр.
Основной деятельностью института является обеспечение и выполнение работ по государственному геологическому картографированию территории Российской Федерации и прилегающих к ней акваторий, научно-техническое обеспечение геологоразведочных работ.
Всероссийский геологический институт — преемник и продолжатель традиций Геологического комитета, созданного в Санкт-Петербурге 31 января 1882 года указом императора Александра III с целью систематического изучения геологического строения России, а также решения практических задач по оценке перспективности территории страны на наличие различных видов полезных ископаемых.
Головное российское учреждение в области геологии и геологоразведки носит имя Александра Петровича Карпинского, который возглавлял Геолком более восемнадцати лет, а в период с 1917 по 1936 годы был первым президентом Российской академии наук.
Институт Карпинского активно участвует в международном сотрудничестве с геологическими службами зарубежных стран и координирует несколько международных проектов: «Атлас геологических карт Центральной Азии и сопредельных территорий масштаба 1:2500000», «Атлас геологических карт Циркумполярной Арктики масштаба 1:5 000 000» и многие другие.
Кстати.
Представительство Россотрудничества в КР окажет поддержку классу Карпинского в Институте геологии Национальной академии. Об этом сообщил глава ведомства Альберт Зульхарнеев.