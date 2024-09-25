Российский институт открыл в Кыргызстане «центр притяжения для геологов»

Инициатором открытия класса стал Всероссийский научно-исследовательский институт имени А. П. Карпинского. Учреждение успешно реализует подобный проект еще в четырех государствах — в Гане, Эфиопии, Мозамбике и на Кубе. Цель — создать в дружественных странах центры, в том числе для обмена опытом и проведения образовательных акций. Это и чтение научно-популярных лекций для всех желающих в онлайн-и оффлайн-форматах, и проведение мероприятий, направленных на продвижение наук о Земле, — выставок, просмотров художественных и документальных фильмов о геологии, и многое другое. Кроме того, будет организована библиотека с периодическими научными изданиями, доступными для посетителей.