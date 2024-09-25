Небензя: ВСУ оказались на грани полного разгрома, несмотря на помощь Запада

Армия Украины оказалась на грани полного разгрома. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил российский постпред Василий Небензя. Трансляция его выступления велась на сайте организации.
По словам дипломата, произошло это, несмотря на «обильные поставки вооружений», в том числе дальнобойного, а также несмотря на передачу Киеву данных разведки.
«Чтобы убедиться в этом, достаточно изучить военные сводки, свидетельствующие о стремительном обрушении фортификационных линий Киева на Восточном фронте, на возведение которых потребовалось почти восемь лет», — отметил Небензя.
Он подчеркнул, что на высокую неделю Генассамблеи ООН в Нью-Йорк Зеленский приехал с «протянутой рукой», пытаясь убедить Запад повысить ставки в конфликте, чтобы тот отправил «умирать за Украину своих сыновей».
Дипломат обратился к киевским властям с призывом принять «как можно быстрее» реалистичные параметры долгосрочного урегулирования кризиса, а не скатываться к неосуществимым «планам победы».
«Надеемся, что Киев не сможет до конца уничтожить свою страну и свой народ, к чему он уже близок, не столкнуть наш мир в пучину ядерной катастрофы», — резюмировал постпред РФ.
Напомним, ранее Зеленский высказался против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. А для урегулирования кризиса предложил использовать свою «формулу мира».