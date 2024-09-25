Зеленский мог нарушить закон при визите на завод в США, заявили в конгрессе

Ранее журнал Federalist сообщил, что в США Зеленского заподозрили во вмешательстве в американские выборы после предполагаемой поддержки вице-президента США Камалы Харрис во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании. Как отмечает издание, Зеленский использовал американский военный объект, чтобы провести кампанию в пользу Харрис — в частности, он посетил завод в колеблющемся штате именно с ее сторонниками, губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и другими демократами, а также прорекламировал визит с помощью фотографий и обращения с самолета американских ВВС.
«Мы хотим выразить серьезную озабоченность возможными нарушениями законодательства США вследствие недавнего визита… Владимира Зеленского в Пенсильванию и требуем (проведения — ред.) полного расследования касательно использования военного имущества США и федеральных ресурсов в связи с визитом», — говорится в совместном письме девяти членов конгресса США, адресованном генеральному инспектору американского минюста.
Согласно письму, визит Зеленского мог быть «политически мотивированным». Как пишут конгрессмены, факт сопровождения Зеленского высокопоставленными чиновниками-демократами, включая Шапиро, в преддверии президентских выборов может быть нарушением местного закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
В письме также отмечается, что Зеленский, возможно, прибыл в Пенсильванию на военном самолете ВВС США модели C-17, а его безопасность обеспечивалась Секретной службой. По словам авторов письма, все это «оплачивалось средствами налогоплательщиков» США, которые, как они полагают, были потрачены с политическими целями, не имеющими отношения к безопасности или дипломатии Штатов.
Зеленский в воскресенье начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания, и сразу же попросил больше снарядов.
Ранее Зеленский в интервью газете New Yorker заявил, что возможный приход к власти кандидата в вице-президенты Джей-Ди Вэнса является «опасным сигналом» для Киева, так как тот заявлял об абсурдности надежд Украины вернуться к границам с Россией 1991 года. Он отметил, что опасается прихода к власти Вэнса, поскольку тот слишком радикален в украинском вопросе, тогда как экс-глава Белого дома и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп якобы обещал Зеленскому поддержку.