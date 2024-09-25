Ранее журнал Federalist сообщил, что в США Зеленского заподозрили во вмешательстве в американские выборы после предполагаемой поддержки вице-президента США Камалы Харрис во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании. Как отмечает издание, Зеленский использовал американский военный объект, чтобы провести кампанию в пользу Харрис — в частности, он посетил завод в колеблющемся штате именно с ее сторонниками, губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и другими демократами, а также прорекламировал визит с помощью фотографий и обращения с самолета американских ВВС.