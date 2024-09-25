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Лавров объяснил, почему Россия победит в конфликте на Украине

Источник: Российская газета

Россия победит в конфликте, который Запад развязал на Украине. Об этом в преддверии участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Нужна победа. Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений», — цитирует министра ТАСС.

По его словам, россияне по-настоящему сплотились перед лицом войны, развязанной Западом руками украинцев. Чтобы вернуться к истокам ООН, продолжил Лавров, Запад должен понять, что затеянный им конфликт и «против России, и против международного права» будет проигран.

«И ничего не надо писать заново, надо просто выполнять Устав, как он был одобрен много лет назад», — резюмировал глава МИД РФ.

Ранее Лавров предупредил, что у России имеется оружие, которое находится в боевой готовности и будет иметь серьезные последствия для хозяев украинских властей. При этом он подчеркнул, что ядерной войны Москва не хочет и считает неуместными разговоры о том, когда надо нажать на «красную кнопку».