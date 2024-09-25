Лавров объяснил, почему Россия победит в конфликте на Украине

Ранее Лавров предупредил, что у России имеется оружие, которое находится в боевой готовности и будет иметь серьезные последствия для хозяев украинских властей. При этом он подчеркнул, что ядерной войны Москва не хочет и считает неуместными разговоры о том, когда надо нажать на «красную кнопку».