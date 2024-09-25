В Кыргызстане восстановят средневековый центр тюркского мира

Башня, конечно же, издавна привлекала внимание путешественников и исследователей. Последние в свое время и обнаружили, что этот объект — не только один из древнейших минаретов из жженого кирпича на территории Центральной Азии и единственная постройка подобного типа конца X — начала XI века, сохранившаяся до наших дней. Бурана была своего рода архитектурной изюминкой некогда большого и процветающего города, в котором проживало около 16 тысяч человек. Иными словами — мегаполиса по меркам той эпохи. В некотором отдалении от разрушенного минарета нашли остатки других сооружений и двух рядов оборонительных стен, фрагменты водопроводных труб, предметы утвари, монеты и изделия декоративного искусства, а также погребения приверженцев ислама, христианства и буддизма.