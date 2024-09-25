В Кыргызстане восстановят средневековый центр тюркского мира

Историко-архитектурный музей-комплекс, воссоздающий легендарный средневековый город Баласагун, планируют построить в Кыргызстане. Как полагают в республике, объект приобретет большую популярность у туристов и любителей старины, поскольку позволит воочию и в полном масштабе увидеть одно из крупнейших поселений в Центральной Азии тысячелетней давности.
Город Баласагун, согласно историческим данным, располагался на территории, раскинувшейся около современного города Токмак недалеко от Бишкека. Тысячу с лишним лет назад он был развитым политическим и культурным центром этой части Центральной Азии. Географы того периода нередко символически располагали его в центре мира. А еще в нем родился и творил основоположник тюркской художественной литературы, автор знаменитой поэмы «Благодатное знание» Юсуф Баласагуни.
В современном Кыргызстане Баласагун известен главным образом уникальным архитектурным памятником — приметной башней Бурана. Высота этого рукотворного объекта из жженого кирпича достигает двадцати с лишним метров, а кладка поражает красотой орнамента. Последние несколько веков вокруг нее сложилось много легенд, по одной из которых ее строили для прекрасной принцессы. Сказки удалось развеять только стараниями современных археологов и историков. Башня оказалась частью минарета и в былые времена возвышалась примерно на 45−50 метров над окрестностями, пока ее не разрушило землетрясение. Она же служила своего рода маяком. По ночам на ней зажигали фонарь, который указывал путь караванам, следовавшим по Великому Шелковому пути.
Башня, конечно же, издавна привлекала внимание путешественников и исследователей. Последние в свое время и обнаружили, что этот объект — не только один из древнейших минаретов из жженого кирпича на территории Центральной Азии и единственная постройка подобного типа конца X — начала XI века, сохранившаяся до наших дней. Бурана была своего рода архитектурной изюминкой некогда большого и процветающего города, в котором проживало около 16 тысяч человек. Иными словами — мегаполиса по меркам той эпохи. В некотором отдалении от разрушенного минарета нашли остатки других сооружений и двух рядов оборонительных стен, фрагменты водопроводных труб, предметы утвари, монеты и изделия декоративного искусства, а также погребения приверженцев ислама, христианства и буддизма.
В современном Кыргызстане остатки городища, как и сама башня Бурана, стали знаковым туристическим объектом. На объект постоянно приезжают группы экскурсантов. Но, как полагают в правительстве, Баласагун следует раскрыть во всей его красе, как он того и заслуживает.
Министерство культуры Кыргызстана несколько месяцев назад обратилось к главе правительства с идеей о воссоздании средневекового мегаполиса в масштабах, приближенных к реальности. Концепция получила предварительное одобрение. Глава кабинета министров Акылбек Жапаров поручил провести финансовые расчеты и определить, где возведут комплекс.
Несколько дней назад министр культуры КР Алтынбек Максутов заявил о подготовке реального проекта. В его рамках создали эскизы и 3-D модель центральной части Баласагуна. В реальности историко-архитектурный музейный комплекс раскинется на территории около 10 гектаров. Площадь самого Баласагуна в период его расцвета между тем достигала 30 гектаров — благодаря предместьям.
По данным минкультуры, предварительная стоимость проекта оценивается в сумму от 30 до 50 миллионов долларов. Эти средства ведомство надеется привлечь от инвесторов.
— Это большой проект, будет очень красиво, — подчеркнул Алтынбек Максутов. По словам министра, воссоздание Баласагуна станет важным культурным и историческим шагом для Кыргызстана, что привлечет внимание к наследию страны и будет способствовать развитию туризма.
Комплекс планируют построить на новом месте, чтобы не повредить оригинальный археологический памятник. В данный момент минкультуры совместно с полномочным представительством президента КР в Чуйской области подыскивают под проект участок земли под Бишкеком.
Досье «РГ».
В письменных источниках город Баласагун упоминается с X века как один из главных городов и политических центров империи Караханидов — первой тюркской династии, принявшей ислам. Однако, по некоторым данным, основан он был за три века до того, как попал в средневековые хроники. Баласагун неоднократно упоминается современниками как город, где проводились важные исследования в области искусства, математики, астрономии, философии и других наук.
В XIII веке город дважды захватывался иноземными завоевателями, включая войско Чингизхана, и подвергался разграблению, после чего начал приходить в упадок. Однако причиной окончательной гибели средневекового мегаполиса ученые называют эпидемию чумы, прокатившуюся по региону столетием позже.
Археологические исследования древней и забытой столицы тюркского государства начали проводить только в XIX веке силами российских ученых и краеведов. Однако работа больших масштабов здесь началась только в XX столетии — в советский период.