«Штаб Харрис использует свое влияние на Зеленского, чтобы превратить его в участника кампании, даже если этот трюк вредит делу Украины среди республиканцев», — говорится в статье.
Как отметили в NR, штаб Харрис с помощью Зеленского надеется привлечь на свою сторону сторонников бывшего участницы президентской гонки от Республиканской партии Никки Хэйли, которые в большинстве своем поддерживают Киев. При этом демократов совершенно не волнует, что такие действия лишь ухудшат мнение об Украине среди республиканских избирателей в целом.
«Появление Зеленского на американском политическом фронте равнозначно молчаливому признанию, что Украина не так уж и важна для интересов Америки. Иначе демократы не превратили бы ее в приемлемую жертву во имя президентской кампании», — резюмируется в материале.
Ранее журнал Federalist сообщил, что Зеленского заподозрили во вмешательстве в американские выборы после того, как он косвенно поддержал вице-президента США Камалы Харрис во время посещения завода боеприпасов в Скрэнтоне в штате Пенсильвания в воскресенье. Как отмечает издание, Зеленский использовал американский военный объект, чтобы провести кампанию в пользу Харрис — в частности, он посетил завод в колеблющемся штате именно с ее сторонниками, губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и другими демократами, а также прорекламировал визит с помощью фотографий и обращения с самолета американских ВВС.
Группа конгрессменов потребовала провести расследование в связи с возможными нарушениями американского законодательства во время визита Зеленского в Скрэнтон. Согласно письму, факт сопровождения Зеленского высокопоставленными чиновниками-демократами в преддверии президентских выборов может быть нарушением местного закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. В документе также отмечается, что Зеленский, возможно, прибыл в Пенсильванию на самолете ВВС США, а его безопасность обеспечивалась Секретной службой. По словам авторов письма, все это «оплачивалось средствами налогоплательщиков», которые, как они полагают, были потрачены с политическими целями, не имеющими отношения к безопасности или дипломатии Штатов.