«Превратили в жертву». В США раскрыли, к чему Харрис принудила Зеленского

Группа конгрессменов потребовала провести расследование в связи с возможными нарушениями американского законодательства во время визита Зеленского в Скрэнтон. Согласно письму, факт сопровождения Зеленского высокопоставленными чиновниками-демократами в преддверии президентских выборов может быть нарушением местного закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей. В документе также отмечается, что Зеленский, возможно, прибыл в Пенсильванию на самолете ВВС США, а его безопасность обеспечивалась Секретной службой. По словам авторов письма, все это «оплачивалось средствами налогоплательщиков», которые, как они полагают, были потрачены с политическими целями, не имеющими отношения к безопасности или дипломатии Штатов.