В США вспыхнул скандал после визита Зеленского на военный завод в Пенсильвании

Они также предположили, что Зеленский прибыл в Пенсильванию на военном самолете ВВС США модели C-17, а за его безопасностью следили сотрудники Секретной службы. Все это, пишут авторы обращения, «оплачивалось средствами налогоплательщиков» США, которые, по их мнению, были потрачены с политическими целями, не имеющими отношения к безопасности или дипломатии страны.