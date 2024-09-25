В США вспыхнул скандал после визита Зеленского на военный завод в Пенсильвании

Группа конгрессменов США потребовала провести тщательное расследование в связи с посещением Владимиром Зеленским завода боеприпасов в Пенсильвании.
Как пишет РИА Новости, серьезную озабоченность произошедшим выразили девять членов конгресса. По их мнению, поездка украинского политика на предприятие могла быть сопряжена с несколькими нарушениями американского законодательства.
«Мы… требуем (проведения — прим. “РГ”) полного расследования касательно использования военного имущества США и федеральных ресурсов в связи с визитом», — отмечается в их письме на имя генерального инспектора американского минюста.
В обращении утверждается, что визит Зеленского мог быть «политически мотивированным». Тот факт, что его сопровождали высокопоставленные чиновники-демократы, в том числе Шапиро, в преддверии предстоящих выборов президента, нарушает местный закон, который запрещает федеральным чиновникам принимать участие в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей, отметили конгрессмены.
Они также предположили, что Зеленский прибыл в Пенсильванию на военном самолете ВВС США модели C-17, а за его безопасностью следили сотрудники Секретной службы. Все это, пишут авторы обращения, «оплачивалось средствами налогоплательщиков» США, которые, по их мнению, были потрачены с политическими целями, не имеющими отношения к безопасности или дипломатии страны.
Напомним, визит Зеленского в США начался 22 сентября. Первым пунктом его программы стала поездка на завод по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, в ходе которой он сразу же потребовал больше снарядов.