Эрдоган дал Зеленскому обещание по прекращению огня на Украине

Эрдоган принял Зеленского в «Турецком доме» в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Украиной, ход войны и мирные усилия, региональные и глобальные вопросы. В ходе встречи президент Эрдоган заявил, что Турция всегда верила в то, что украинско-российскую войну можно завершить путем диалога, защитив территориальную целостность и суверенитет Украины, и что Турция продолжает прилагать усилия для достижения этой цели», — сообщила канцелярия турецкого лидера.
«Президент Эрдоган заявил, что Турция готова предпринять всевозможные шаги по содействию, включая посредничество, для достижения справедливого и прочного мира, и что будут продолжены усилия по возрождению Черноморской зерновой инициативы и достижению прекращения огня между Украиной и Россией, которое может открыть дверь к миру», — говорится в сообщении.