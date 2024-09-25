Сийярто рассказал о давлении со стороны Брюсселя перед ГА ООН

«Обычно мы начинаем неделю со встречи с главами МИД стран Европейского Союза. Сейчас Брюссель — или люди из Брюсселю — хотели бы навязать нам линию поведения. Они бы хотели говорить нам, с кем нам надо и не надо встречаться, а также какую позицию мы должны представлять», — сказал министр РИА Новости на полях Генассамблеи ООН.