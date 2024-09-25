«Обычно мы начинаем неделю со встречи с главами МИД стран Европейского Союза. Сейчас Брюссель — или люди из Брюсселю — хотели бы навязать нам линию поведения. Они бы хотели говорить нам, с кем нам надо и не надо встречаться, а также какую позицию мы должны представлять», — сказал министр РИА Новости на полях Генассамблеи ООН.
Сийярто рассказал о давлении со стороны Брюсселя перед ГА ООН
ООН, 25 сен — РИА Новости. Брюссель перед Генассамблеей пытался указывать главам МИД Евросоюза, с кем встречаться, а с кем нет, и какую позицию занимать, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.