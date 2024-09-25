Небензя назвал условие завершения СВО

«Мы всегда с уважением относились к украинцам, это братский народ, с которым нас связывают неразрывные исторические связи. Но если западный лагерь не позволит избавиться от этой “раковой опухоли”, которую представляет собой нынешний киевский режим, мирным путем, мы будем продолжать нашу СВО до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем», — предупредил он.