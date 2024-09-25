Над Курской и Белгородской областями уничтожены два БПЛА. Военная операция на Украине, день 945-й

9:13 Зеленский приехал «с протянутой рукой» в Нью-Йорк на мероприятия высокой недели ГА ООН, чтобы попытаться убедить Запад снова поднять ставки в конфликте с ядерной державой, считает постпред РФ при ООН Небензя.
9:07 Все попытки ВСУ улучшить позиции и занять господствующие высоты в Курской области терпят провал на участках, которые контролируют бойцы «Ахмата», заявил Алаудинов.
8:51 Су-25 нанесли удар неуправляемыми ракетами по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
8:44 Подразделения ВСУ, участвующие в боевых действиях в зоне спецоперации, тают на глазах из-за комплектования из числа слабо подготовленных мобилизованных граждан. Об этом ТАСС заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
8:32 Министр иностранных дел Польши Сикорский усомнился в праве России иметь место постоянного члена Совета безопасности Организации Объединенных Наций.
8:29 Россия собирается одержать победу в конфликте на Украине, заверил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. В интервью ТАСС он отметил, что иного пути у страны нет, поскольку западные государства не понимают других методов.
8:16 Россия будет продолжать специальную военную операцию на Украине, если страны Запада не позволят «избавиться от раковой опухоли в виде киевского режима», заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во вторник на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине.
8:03 Над Курской и Белгородской областями за ночь уничтожены два БПЛА, сообщили в Минобороны.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 945-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.