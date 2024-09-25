Журналисты пула Лаврова получили американские визы с ограничениями

Журналисты получили транзитные визы категории C2. Их обычно выдают лицам, которые направляются в штаб-квартиру ООН. По правилам, такая виза ограничивает в передвижениях — тот, кто ей обладает, может находиться только в пределах радиуса 40 км от площади Колумба на углу Центрального парка Нью-Йорка.
Летом этого года, когда Лавров приезжал в Нью-Йорк, журналистам выдавали аналогичные документы.
В сентябре 2023 года глава МИД России провел беседу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, которая состоялась в рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН. В частности, он поднял вопрос об отказах США в выдаче виз дипломатам из России и других стран для участия в мероприятиях ООН.
Так, например, в апреле 2023 года Вашингтон задерживал выдачу виз самому Лаврову, который должен был принять участие в заседании Совбеза ООН, а также членам российской делегации.