Журналисты пула Лаврова получили американские визы с ограничениями

Журналисты получили транзитные визы категории C2. Их обычно выдают лицам, которые направляются в штаб-квартиру ООН. По правилам, такая виза ограничивает в передвижениях — тот, кто ей обладает, может находиться только в пределах радиуса 40 км от площади Колумба на углу Центрального парка Нью-Йорка.