Трамп заявил об угрозе его жизни со стороны Ирана

«Большие угрозы моей жизни со стороны Ирана. Все военные силы США наблюдают и ждут. Иран уже предпринял шаги, которые не сработали, но они попытаются снова. Нехорошая ситуация для всех», — написал Трамп на странице в Truth Social.
Он также выразил благодарность конгрессу за выделенные средства для его охраны и указал, что для многих нападение на бывшего президента в преддверии выборов — желание.
Первое покушение на Трампа произошло 13 июля, когда он проводил предвыборный митинг. Бывший американский лидер получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще два человека были ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.
Вторая попытка покушения на Трампа была совершена 15 сентября: у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, произошла стрельба. Подозреваемый 58-летний Райан Уэсли Рут был задержан, ему могут грозить до 20 лет тюремного срока, штраф и ограничение свободы. Отмечалось, что он является сторонником Киева в украинском конфликте и в 2022 году пытался вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ), но получил отказ.
Накануне телеканал CNN сообщал, что Руту были предъявлены обвинения по пяти уголовным статьям. Суд по его делу назначен на 30 сентября.
Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.