Трамп заявил об угрозе его жизни со стороны Ирана

Вторая попытка покушения на Трампа была совершена 15 сентября: у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, произошла стрельба. Подозреваемый 58-летний Райан Уэсли Рут был задержан, ему могут грозить до 20 лет тюремного срока, штраф и ограничение свободы. Отмечалось, что он является сторонником Киева в украинском конфликте и в 2022 году пытался вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ), но получил отказ.