AP: Трамп отказался от встречи с Зеленским во время его визита в США

Как рассказал агентству представитель предвыборного штаба республиканца, встреча между Трампом и Зеленским не была запланирована. Ранее украинские официальные лица утверждали, что в графике президента страны такая встреча значилась. Агентство Reuters также писало, что, по словам источника в окружении бывшего президента США, обе стороны выражали желание встретиться, но конкретная дата так и не была назначена.