Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета федерации

Валентине Матвиенко 75 лет. Впервые верхнюю палату парламента она возглавила в августе 2011 года. Второй раз эту должность она заняла в 2014 году, третий — в 2019 году. Срок ее полномочий истекал в сентябре текущего года. Альтернативных кандидатур при голосовании не было ни разу. Вновь делегировал Матвиенко в Совфед губернатор Александр Беглов после победы на региональных выборах. Валентина Матвиенко также была российским послом на Мальте и в Греции. С 2003 по 2011 года она была губернатором Санкт-Петербурга.