Валентина Матвиенко переизбрана председателем Совета федерации

«Горжусь, что работаю с такой профессиональной командой, настроенной на достижение результатов. Благодарна президенту Владимиру Путину за поддержку инициатив и действий Совета федерации. Мы все работаем в команде президента. Наше парламентское плечо всегда надежно в принятии важных государственных решений, в их реализации», — сказала Матвиенко на заседании.
Вице-спикером Совета федерации, как ранее предполагал «Ъ», избрали врио секретаря генсовета «Единой России» Владимира Якушева. Ранее он был полпредом президента в Уральском федеральном округе. Он занимал эту должность с 2020 года и покинул ее накануне, 24 сентября.
Валентине Матвиенко 75 лет. Впервые верхнюю палату парламента она возглавила в августе 2011 года. Второй раз эту должность она заняла в 2014 году, третий — в 2019 году. Срок ее полномочий истекал в сентябре текущего года. Альтернативных кандидатур при голосовании не было ни разу. Вновь делегировал Матвиенко в Совфед губернатор Александр Беглов после победы на региональных выборах. Валентина Матвиенко также была российским послом на Мальте и в Греции. С 2003 по 2011 года она была губернатором Санкт-Петербурга.