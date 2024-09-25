Welt: руководство партии «зеленых» в ФРГ решило уйти в отставку

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Федеральное правление германской партии «Союз-90/зеленые» приняло решение уйти в отставку. Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на источник.
По информации издания, это связано с провальными результатами «зеленых» на прошедших в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге выборах в ландтаг (региональный парламент). В Бранденбурге партия не преодолела пятипроцентный барьер и не прошла в земельный парламент. «Зеленые» также не прошли в ландтаг Тюрингии. В Саксонии партия набрала лишь 5,1% голосов.
«Необходим новый старт», — заявил сопредседатель «зеленых» Омид Нурипур на специальной пресс-конференции. После поражений на выборах в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге партия, по его словам, переживает «самый глубокий кризис за десятилетие». «Мы берем на себя ответственность», — добавил политик, отметив, что «пришло время передать судьбу партии в новые руки». Еще один сопредседатель «зеленых» Рикарда Ланг указала, что «нужны новые лица, чтобы вывести партию из кризиса».
«Зеленые» планируют провести партийный съезд в Висбадене с 15 по 17 ноября. Там будет избрано новое правление.