Welt: руководство партии «зеленых» в ФРГ решило уйти в отставку

«Необходим новый старт», — заявил сопредседатель «зеленых» Омид Нурипур на специальной пресс-конференции. После поражений на выборах в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге партия, по его словам, переживает «самый глубокий кризис за десятилетие». «Мы берем на себя ответственность», — добавил политик, отметив, что «пришло время передать судьбу партии в новые руки». Еще один сопредседатель «зеленых» Рикарда Ланг указала, что «нужны новые лица, чтобы вывести партию из кризиса».