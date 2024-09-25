СМИ: премьеру Словакии прислали конверт с пулей

«Во время проверки почты, предназначенной премьеру Роберту Фицо сотрудники наткнулись на конверт, который привлек их внимание. Проверка рентгеном показала, что внутри находится патрон», — пишет издание.
Инцидентом занялась полиция.
Покушение на Роберта Фицо
Весной на Фицо произошло покушение. Пятнадцатого мая после выездного заседания правительства он вышел на улицу, где в него несколько раз выстрелил 71-летний Юрай Цинтула.
По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, в том числе выступал против остановки поставок оружия Украине.
В конце мая Фицо выписали из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле.
В начале июля дело переквалифицировали с покушения на убийство на террористический акт.