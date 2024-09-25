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СМИ: премьеру Словакии прислали конверт с пулей

БРАТИСЛАВА, 25 сен — РИА Новости. Канцелярия правительства Словакии получила конверт с пулей, адресованный премьер-министру Фицо, сообщил портал Plus 7 dní.

Источник: Reuters

«Во время проверки почты, предназначенной премьеру Роберту Фицо сотрудники наткнулись на конверт, который привлек их внимание. Проверка рентгеном показала, что внутри находится патрон», — пишет издание.

Инцидентом занялась полиция.

Покушение на Роберта Фицо

Весной на Фицо произошло покушение. Пятнадцатого мая после выездного заседания правительства он вышел на улицу, где в него несколько раз выстрелил 71-летний Юрай Цинтула.

По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, в том числе выступал против остановки поставок оружия Украине.

В конце мая Фицо выписали из больницы для дальнейшего восстановления дома, к работе премьер Словакии вернулся в июле.

В начале июля дело переквалифицировали с покушения на убийство на террористический акт.