В Кремле высказались о боевых действиях под Угледаром

Ранее сегодня, 25 сентября, сообщалось, что Вооруженные силы Украины вывели часть группировки из Угледара, а интенсивность сопротивления оставшихся подразделений значительно снизилась. Также Россия взяла под огневой контроль последнюю дорогу, по которой можно было снабжать город.