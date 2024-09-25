Республиканцы выразили подозрения, что эта поездка, во время которой Владимира Зеленского сопровождали высокопоставленные представители Демократической партии, была нацелена на поддержку Камалы Харрис, кандидата от Демпартии на пост президента. Законодатели упомянули слова Владимира Зеленского, который заявил, что республиканец Дональд Трамп и его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс могут привести к «глобальному конфликту».