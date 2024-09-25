Песков назвал «фатальной ошибкой» попытки принудить Россию к миру

Ранее на заседании Совбеза ООН Зеленский выразил мнение, что конфликт с РФ не может быть урегулирован на основе переговорного процесса. Он заявил, что ради достижения мира Россию необходимо принуждать, и вновь высказался за использование своей «формулы мира» для разрешения кризиса.