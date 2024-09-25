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Песков назвал «фатальной ошибкой» попытки принудить Россию к миру

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский заблуждается, говоря о необходимости «принудить Россию к миру». По словам представителя Кремля, эта «фатальная ошибка» неизбежно будет иметь для Киева последствия.

Источник: Александр Казаков/ТАСС

«Принудить Россию к миру невозможно. Россия является сторонницей мира, с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения задач, которые стоят в рамках специальной военной операции. Но без достижения этих целей принудить Россию невозможно», — сказал Песков во время пресс-кола.

Ранее на заседании Совбеза ООН Зеленский выразил мнение, что конфликт с РФ не может быть урегулирован на основе переговорного процесса. Он заявил, что ради достижения мира Россию необходимо принуждать, и вновь высказался за использование своей «формулы мира» для разрешения кризиса.

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Песков Дмитрий