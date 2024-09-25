Ситуация вокруг Угледара, слова Зеленского и сроки обучения. Темы брифинга Пескова

Что касается законопроекта об ответственности за пропаганду чайлдфри, то нужно не допускать злоупотребления и расплывчивости формулировок: «Что касается запретов, то, конечно, там главное — четкость формулировок. Главное — не допускать потом злоупотребления с этими законами и таких расплывчатых формулировок, когда речь идет об ответственности за те или иные деяния».