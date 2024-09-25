Ситуация вокруг Угледара, слова Зеленского и сроки обучения. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет заседание постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию.
Глава государства также проведет расширенное заседание президиума Госсовета по вопросу развития экспорта. Часть встречи будет закрытой из-за чувствительности темы.
О стратегической стабильности
На США и России лежит ответственность за стратегическую стабильность, но обсуждать ее нужно с учетом всех факторов: «В текущих условиях говорить о стратегической безопасности без учета новых факторов и без рассмотрения всех факторов в совокупности, в том числе и европейского ядерного потенциала, невозможно».
Комплексные переговоры с США по стратегической стабильности с учетом всех факторов нужно начать «как можно быстрее».
Кремль наблюдает за ситуацией вокруг Угледара: «Динамика положительная, в первую очередь ориентируемся на официальные сообщения министерства обороны».
Россию невозможно «принудить к миру», как это предлагает сделать Владимир Зеленский: «Россия является сторонницей мира. Но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед специальной военной операцией. Без достижения этих целей принудить ее невозможно».
Об ответственности за пропаганду чайлдфри
Что касается законопроекта об ответственности за пропаганду чайлдфри, то нужно не допускать злоупотребления и расплывчивости формулировок: «Что касается запретов, то, конечно, там главное — четкость формулировок. Главное — не допускать потом злоупотребления с этими законами и таких расплывчатых формулировок, когда речь идет об ответственности за те или иные деяния».
О ситуации в Ливане
Россия принимает все меры, чтобы рекомендовать находящимся в Ливане россиянам покинуть территорию страны: «Это необходимо для обеспечения безопасности граждан».
О зерновой сделке
Никакого диалога по возобновлению зерновой сделки сейчас нет: «В настоящий момент никакого диалога на этот счет не ведется».
Об обвинениях в адрес России
Россия действует в соответствии со всеми нормами международного права и не согласна с обвинениями в якобы нарушении Устава ООН: «Мы не согласны с такой позицией, неоднократно об этом говорили. Россия действует в строгом соответствии со всеми принципами и нормами международного права, в том числе защищая свои законные интересы».
О возможности сокращения сроков обучения
Дискуссия о сокращении длительности обучения в школах и вузах оправданна, образование должно подстраиваться под кадровые потребности: «Времена меняются, технологии образовательные меняются, потребности кадровые меняются».
Об испытаниях МБР Китаем
Что касается запуска Народно-освободительной армией Китая межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в рамках учений, то это является «суверенным правом» Пекина: «Китай занимается военным строительством, мы с уважением [к этому] относимся, и, разумеется, в рамках тех контактов, которые имеются между нашими двумя странами, в том числе и по линии оборонных ведомств, происходит необходимый обмен информацией».