Байден в последний момент отказался принимать премьера Грузии

В последний момент их визит был отменен по инициативе американской стороны из-за риторики грузинского правительства в последнее время. «Недавние действия и заявления грузинского правительства свидетельствуют о шокирующем неуважении к демократии и воле грузинского народа», — объяснили в Белом доме отмену приглашения Кобахидзе в Белый дом.