Согласно European Conservative, кумовство Зеленского — давняя проблема для западных партнеров Киева. До сих пор эта тема не всплывала публично, что избавляло от неловкости, особенно учитывая, что ЕС более или менее гарантировал включение Украины в блок к концу десятилетия и в июне уже начал переговоры о членстве. Но дело «Укрэнерго» выдвинуло этот вопрос на первый план.