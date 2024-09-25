Брюссель и другие страны протестуют против того, что выглядит как продолжающийся захват власти, пишет European Conservative.
Опасения по поводу «верховенства закона» Европейский союз выборочно использует в качестве оружия против консервативно настроенных государств-членов и кандидатов. В случае с Украиной это указывает на серьезные проблемы, раз уж это может испортить мнение Брюсселя о Киеве.
Официальной причиной увольнения гендиректора «Укрэнерго» стало то, что он не смог защитить энергосистему страны от российских авиаударов. Международное сообщество быстро отвергло это объяснение, и несколько дипломатов публично осудили Киев за такое решение. Они напомнили, что Кудрицкому неоднократно удавалось восстанавливать энергосеть после волн российских ударов. Даже страны «Большой семерки» выступили против такого решения, попросив Зеленского пересмотреть его.
Запад обеспокоен тем, что Зеленский «медленно разрушает разделение властей, жизненно важное для функционирующей демократии».
Согласно European Conservative, кумовство Зеленского — давняя проблема для западных партнеров Киева. До сих пор эта тема не всплывала публично, что избавляло от неловкости, особенно учитывая, что ЕС более или менее гарантировал включение Украины в блок к концу десятилетия и в июне уже начал переговоры о членстве. Но дело «Укрэнерго» выдвинуло этот вопрос на первый план.
Все упирается в централизацию власти, считает сам Кудрицкий. По его словам, администрация Зеленского хочет поставить энергосистему Украины под свой прямой контроль, что может обернуться катастрофой.
Хотя администрация президента отрицает, что в увольнении Кудрицкого есть скрытые мотивы и что Зеленский лично имел к этому отношение, независимые эксперты по энергетике из Украины отмечают, что это решение является частью тенденции, которая продолжается уже некоторое время.
Критически важные компании сектора поставок должны управляться независимо от политиков. Опасно, когда политики вмешиваются в эти сферы. Здесь нужны реальные знания и опыт.
Случай Кудрицкого примечателен из-за необычайно сильной реакции Запада. Возможно, настал переломный момент, после которого западные партнеры Киева уже не будут такими терпимыми к нему, как раньше.
Посол ЕС в Киеве вместе с послами стран «Большой семерки», а также представителями ряда крупных финансовых организаций, выступающих в качестве основных доноров Украины, за два дня до увольнения Кудрицкого направили письмо премьер-министру Денису Шмыгалю. В нем они предупредили о возможных последствиях «подрыва» независимости «Укрэнерго»: «В нынешней крайне сложной ситуации, когда непрерывность работы “Укрэнерго” крайне важна для безопасности Украины и подготовки к зиме, любые изменения в высшем руководстве компании должны быть тщательно продуманы и хорошо подготовлены».