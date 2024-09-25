Bloomberg: «план желаний» Зеленского не станет прорывом в конфликте с Россией

Как передает Bloomberg, один из источников на условиях анонимности сказал, что в так называемом «плане победы» Зеленского нет никаких реальных сюрпризов и он не станет серьезным переломным моментом.
Мрачная оценка плана Киева подчеркивает углубляющееся чувство пессимизма среди стран-союзников: конфликт затягивается на третий год, и спонсоры Киева опасаются ослабления поддержки Украины в случае избрания президентом Дональда Трампа на выборах, которые пройдут всего через шесть недель.
Как утверждает Bloomberg со ссылкой на источники, как минимум один из союзников Киева предположил, что пришло время для нового раунда контактов с Владимиром Путиным — либо со стороны Зеленского, либо со стороны других стран.
Западные страны также начинают беспокоиться о своей собственной безопасности, поскольку Россия продвигается вперед с производством оружия, которое может иметь последствия за пределами Украины. В 2025 году Москва намерена увеличить расходы на оборону до исторического максимума в 13,2 трлн рублей (142 млрд долларов).
По словам первого собеседника, поскольку нет признаков того, что Кремль планирует отступить, союзники также обсуждают возможность прямого контакта с Путиным в преддверии встречи «Большой двадцатки» в Бразилии, намеченной на ноябрь.