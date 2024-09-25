Эрдоган назвал противников вступления Украины в НАТО внутри альянса

«Прежде всего, Соединенные Штаты не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО. Ряд стран НАТО не хочет, чтобы Украина стала участником альянса. Нам надо принять решение, исходя из существующих реалий. Это не те вопросы, с которыми следует торопиться… И когда мы принимаем решения, мы всегда учитываем позицию других стран—членов, обсуждаем дискуссионные вопросы за столом переговоров и потом принимаем окончательное решение», — сказал глава турецкого государства американскому телеканалу NBC.