Медведев обвинил Зеленского в «бессовестном подыгрывании» Харрис

При этом Пенсильвания — штат, который играет важнейшую роль на выборах президента США. В Соединенных Штатах президент определяется по итогам голосования коллегии выборщиков. Предпочтения большинства штатов известны, поэтому исход голосования традиционно определяют несколько так называемых ключевых штатов, крупнейшим из которых в настоящее время является Пенсильвания.