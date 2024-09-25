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Медведев обвинил Зеленского в «бессовестном подыгрывании» Харрис

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Руководитель Украины Владимир Зеленский бессовестно подыгрывает кандидату в президенты США Камале Харрис, посещая в преддверии выборов «колеблющуюся» Пенсильванию. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в X (ранее Twitter).

Источник: РИА "Новости"

«Американская администрация визжит как резаная насчет “вмешательства других стран”, в том числе России, в их выборы. В то же время безумный наркопрезидент Украины Зеленский бесстыдно подыгрывает Камале, посещая колеблющийся штат Пенсильвания», — заметил политик.

«Vade retro, Satana! (прим. ТАСС — из Евангелия, пер. с лат. — “уйди прочь, Сатана”)», — добавил Медведев. Пост написан на английском языке.

Пенсильвания является одним из крупнейших центров тяжелой промышленности в США, в том числе оборонной. Здесь производятся направляемые на Украину снаряды калибра 155 мм.

При этом Пенсильвания — штат, который играет важнейшую роль на выборах президента США. В Соединенных Штатах президент определяется по итогам голосования коллегии выборщиков. Предпочтения большинства штатов известны, поэтому исход голосования традиционно определяют несколько так называемых ключевых штатов, крупнейшим из которых в настоящее время является Пенсильвания.

Медведев Дмитрий