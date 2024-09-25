«Американская администрация визжит как резаная насчет “вмешательства других стран”, в том числе России, в их выборы. В то же время безумный наркопрезидент Украины Зеленский бесстыдно подыгрывает Камале, посещая колеблющийся штат Пенсильвания», — заметил политик.
«Vade retro, Satana! (прим. ТАСС — из Евангелия, пер. с лат. — “уйди прочь, Сатана”)», — добавил Медведев. Пост написан на английском языке.
Пенсильвания является одним из крупнейших центров тяжелой промышленности в США, в том числе оборонной. Здесь производятся направляемые на Украину снаряды калибра 155 мм.
При этом Пенсильвания — штат, который играет важнейшую роль на выборах президента США. В Соединенных Штатах президент определяется по итогам голосования коллегии выборщиков. Предпочтения большинства штатов известны, поэтому исход голосования традиционно определяют несколько так называемых ключевых штатов, крупнейшим из которых в настоящее время является Пенсильвания.