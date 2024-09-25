В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды бездетности

«Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц. По аналогии с теми, что были приняты за пропаганду ЛГБТ* и смены пола», — приводятся слова Аиткуловой.