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В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды бездетности

«Единая Россия»: законопроект о запрете пропаганды чайлдфри внесли в Госдуму.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Законопроект о запрете пропаганды бездетности внесен в Госдуму, сообщает пресс-служба «Единой России» в Telegram-канале.

«В Госдуму внесен законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Он относит к деструктивному, то есть требующему удаления контенту, продукцию, которая формирует негативное отношение к семье, детям и пропагандирует отказ от деторождения. Инициаторами документа стали депутаты ГД от Единой России», — говорится в сообщении партии.

Депутат Эльвира Аиткулова, слова которой приводятся в сообщении, отметила, что санкции в отношении тех, кто будет нарушать закон, предложены аналогичные тем, что уже сейчас действуют по некоторым другим законам о пропаганде.

«Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц. По аналогии с теми, что были приняты за пропаганду ЛГБТ* и смены пола», — приводятся слова Аиткуловой.

* Признано в России экстремистским движением и запрещено.

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