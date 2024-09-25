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Во Франции считают, что задержание Дурова окупилось, пишет Monde

ПАРИЖ, 25 сен — РИА Новости. Сотрудники французской судебной системы считают, что задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова уже приносит результаты, пишет газета Monde со ссылкой на судебные источники.

Источник: Reuters

В понедельник Дуров сообщил в своем Telegram-канале, что мессенджер обновил свою политику конфиденциальности: теперь IP-адреса и номера телефонов пользователей Telegram, нарушающих его правила, могут быть переданы властям в ответ на обоснованные запросы.

«Несмотря на низкий залог по сравнению с обычными расходами Дурова, его задержание окупилось… Telegram в настоящее время отвечает на судебные запросы», — пишет Monde.

Как сообщает газета, из-за отсутствия реакции со стороны мессенджера у Европола накопилось более 10 тысяч нерассмотренных дел, связанных с организованной преступностью. При этом не учитываются преступления детской порнографии и киберпреступления.

Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

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