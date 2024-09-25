Он основывает свой прогноз на существующем плане Генштаба. Российские военные мужественно сражаются на курском направлении, отметил Дюмин.
«Нет сомнений, что противник будет выдавлен из региона», — сказал помощник главы государства.
До этого стали известны подробности боев в 60 километрах от Курска. В Минобороны уточнили, что украинских солдат заметили в направлении населенного пункта Любимовка. По данным ведомства, атаки удалось отразить российским военным подразделения группировки войск «Север».
Еще раньше в российском оборонном ведомстве отчитались о трех попытках прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) через границу в Курской области в направлении населенного пункта Новый Путь.