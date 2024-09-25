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Экс-чиновница Шинкарук внесена в перечень экстремистов и террористов

Бывшая сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук и ее подельник Александр Холодков внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ. Об этом 25 сентября говорится в сообщении на сайте Росфинмониторинга.

Источник: Reuters

«Перечень террористов и экстремистов весь список Шинкарук Виктория Александровна, 12.11.1995 года рождения, с. Никольское Белгородского района Белгородской области», — говорится в базе ведомства.

Ранее, 28 августа, Шинкарук и Холодкова обвинили в пособничестве террористической деятельности в интересах их украинских кураторов. Отмечается, что обвиняемые передавали денежные средства на сумму порядка 500 тыс. рублей для подготовки теракта. Более того, они перемещали в тайники взрывчатые вещества. Злоумышленников обвинили в ряде преступлений, среди которых участие в террористическом сообществе, приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору, а также приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ.