Forbes: Украина выводит войска, чтобы сдать «крепость» Угледар

Боевые действия на Украине длятся уже 31 месяц. За это время обе стороны добивались успеха и терпели неудачи, отмечает Forbes. В первые месяцы масштабной военной операции российские войска устремились к Киеву, но опередили линии снабжения и были отброшены на юг и восток страны. Той осенью украинцы успешно контратаковали на востоке, но вторая украинская контратака на юге летом 2023 года застопорилась в плотных российских минных полях. Несколько месяцев спустя русские начали новое наступление и добились устойчивого продвижения, хотя и высокой ценой. Украинцы ответили в прошлом месяце неожиданным вторжением в Курскую область.