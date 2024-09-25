Forbes: Украина выводит войска, чтобы сдать «крепость» Угледар

Боевые действия на Украине длятся уже 31 месяц. За это время обе стороны добивались успеха и терпели неудачи, отмечает Forbes. В первые месяцы масштабной военной операции российские войска устремились к Киеву, но опередили линии снабжения и были отброшены на юг и восток страны. Той осенью украинцы успешно контратаковали на востоке, но вторая украинская контратака на юге летом 2023 года застопорилась в плотных российских минных полях. Несколько месяцев спустя русские начали новое наступление и добились устойчивого продвижения, хотя и высокой ценой. Украинцы ответили в прошлом месяце неожиданным вторжением в Курскую область.
Угледар — шахтерский город в Донецкой области с довоенным населением в 14 000 человек. Он быстро стал «крепостью» для дислоцированного там формирования украинской армии — 72-й механизированной бригады.
Но спустя 31 месяц, эта крепость находится на грани падения. В среду утром российские войска обстреляли и атаковали город, и, в отличие от многих предыдущих атак, эта, похоже, увенчается успехом.
Очевидно, что ситуация в Угледаре критическая, и мы, вероятно, наблюдаем последние этапы его обороны.
«Я могу только надеяться, что были отданы правильные приказы, в которых жизни солдат были поставлены выше желания удержать территорию», — добавил он.
Похоже, что, когда на прошлой неделе российские войска угрожали флангам города, 72-я механизированная бригада численностью 2000 человек, вооруженная танками Т-64, боевыми машинами БМП-2 и гаубицами М-109, начала отходить на более защищенные позиции.
У меня сложилось впечатление, что Украина постепенно выводила свои войска, чтобы сдать этот район России.
Насколько ценен Угледар для каждой из сторон — вопрос спорный. Он скрепляет угол, где южный фронт встречается с восточным. Но, возможно, село Богоявленка, расположенное в нескольких километрах к северу от Угледара, могло бы выполнять ту же функцию. Время, безусловно, покажет, поскольку Богоявленка является вероятной резервной базой, пока 72-я механизированная бригада начинает — или завершает — свое отступление.
Потенциальное взятие Россией Угледара вряд ли коренным образом изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области.
Но тогда возникает вопрос, почему Угледар, продержавшись так долго, в конце концов пал?
Ответ очевиден. Хотя российские силы чрезмерно растянуты по линии фронта, которая превышает 1100 километров, уступающие им по численности украинские силы растянуты еще больше. Украинская оборона на востоке начала ослабевать еще до того, как генеральный штаб в Киеве в августе отдал приказал частям примерно восьми бригад пересечь границу Курской области и перейти в наступление.
Теперь они слабеют еще быстрее.