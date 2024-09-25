НАТО готовит план транспортировки раненых на случай войны с Россией

По словам собеседника агентства, сценарий эвакуации в случае конфликта с РФ отличался бы от опыта членов альянса в Афганистане и Ираке. Так, Соллфранк заявил, что при военном противостоянии с Россией зона боевых действий, вероятно, была бы гораздо больше, количество раненых было бы больше, при этом западные военнослужащие столкнулись бы с отсутствием превосходства в воздухе вблизи линии фронта.