The Economist: американские ракеты большой дальности возвращаются в Европу

США и Германия 10 июля 2024 года объявили, что с 2026 года три американских ракеты средней дальности — все неядерные — будут размещены в Германии. Это стало очередным проявлением Zeitenwende («поворотного момента») в немецкой политике безопасности. Но также это свидетельствует о возрождении европейского интереса к возможностям «глубокого удара», подпитываемым уроками конфликта на Украине, пишет The Economist.
В апреле президент Франции Эммануэль Макрон призвал союзников создать в Европе собственный потенциал ракет «глубокого удара». Франция, Германия, Италия и Польша 12 июля подписали протокол о намерениях по созданию крылатой ракеты с дальностью полета более 1000 км.
Америка планирует разместить в Германии три ракеты. Одна из них — баллистическая ракета SM-6 с дальностью полета более 500 км, которая в настоящее время используется в качестве корабельного противовоздушного оружия. Вторая — крылатая ракета «Томагавк» с дальностью полета 2500 км, которая сегодня в основном запускается с кораблей. Третья и самая мощная — гиперзвуковое оружие большой дальности, также известное как Dark Eagle («Темный орел»). Эта ракета, предположительно, может преодолеть колоссальное расстояние в 3000 км.
Это не первый случай, когда Америка размещает ракеты в Европе. В 1980-х годах решение НАТО разместить в европейских странах ракеты средней дальности, способные нести ядерное оружие, вызвало массовые демонстрации. Эти «евроракеты» были задуманы как разменная монета для обеспечения ликвидации советских ракет — гамбит, который увенчался успехом: заключением договора о РСМД в 1987 году. Сегодняшнее развертывание рассчитано на долгосрочную перспективу.
Свое решение немецкие официальные лица объясняют размещением Россией в Калининграде баллистических ракет «Искандер», которые пролетают несколько сотен километров и могут нести обычные или ядерные боеголовки.
«Искандеры» способны достичь нашей столицы за считанные минуты, и мы не сможем ничего им противопоставить.
Новые американские ракеты дальнего радиуса действия призваны служить сдерживающим фактором в том, что Плётнер назвал «субстратегической областью», то есть ниже уровня полноценного ядерного оружия. Если Россия попытается оказать давление на европейских союзников во время потенциальной войны, нанеся удары по городам или важным объектам, американские ракеты могут сделать то же самое в ответ, поясняет The Economist. Суть же французской инициативы, по словам Плётнера, заключается в том, чтобы позволить европейцам делать это, не полагаясь на Америку.
Их можно нацелить на российские ракеты глубокого поражения до того, как они будут запущены по НАТО, утверждают Йонас Шнайдер из Германского института международных отношений и безопасности и его коллега Торбен Арнольд, подполковник немецкой армии.
Ракеты также могли бы поражать другие цели за пределами досягаемости существующего оружия. Ракеты, размещенные в Германии, должны иметь дальность полета в 1600 километров, чтобы поражать самые дальние точки в Западном военном округе России, откуда Москва может атаковать НАТО, говорят Рафаэль Лосс и Ангела Мерер из Европейского совета по международным отношениям.
Некоторые социал-демократы в Германии опасаются, что американские ракеты подвергнут страну опасности. Левый радикальный альянс Сары Вагенкнехт, дружественный России, решительно выступает против них. Однако эти выступления — мелочь по сравнению с массовыми протестами 1980-х годов, пишет издание.