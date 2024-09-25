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The Economist: американские ракеты большой дальности возвращаются в Европу

Когда Дональд Трамп вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 2019 году, большинство европейских государств были в ужасе. Они сочли решение Трампа безрассудным и способным спровоцировать гонку вооружений. Кто в Европе вообще стал бы размещать такие ракеты? Как оказалось позже, практически все.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Army
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

США и Германия 10 июля 2024 года объявили, что с 2026 года три американских ракеты средней дальности — все неядерные — будут размещены в Германии. Это стало очередным проявлением Zeitenwende («поворотного момента») в немецкой политике безопасности. Но также это свидетельствует о возрождении европейского интереса к возможностям «глубокого удара», подпитываемым уроками конфликта на Украине, пишет The Economist.

В апреле президент Франции Эммануэль Макрон призвал союзников создать в Европе собственный потенциал ракет «глубокого удара». Франция, Германия, Италия и Польша 12 июля подписали протокол о намерениях по созданию крылатой ракеты с дальностью полета более 1000 км.

Все это имеет последствия для европейской оборонной промышленности, военного баланса между НАТО и Россией и динамики эскалации в любой будущей войне.

Америка планирует разместить в Германии три ракеты. Одна из них — баллистическая ракета SM-6 с дальностью полета более 500 км, которая в настоящее время используется в качестве корабельного противовоздушного оружия. Вторая — крылатая ракета «Томагавк» с дальностью полета 2500 км, которая сегодня в основном запускается с кораблей. Третья и самая мощная — гиперзвуковое оружие большой дальности, также известное как Dark Eagle («Темный орел»). Эта ракета, предположительно, может преодолеть колоссальное расстояние в 3000 км.

Все они намного превосходят самую дальнобойную наземную ракету, которой сейчас располагает Европа — баллистическую ракету ATACMS с дальностью полета 300 км.

Это не первый случай, когда Америка размещает ракеты в Европе. В 1980-х годах решение НАТО разместить в европейских странах ракеты средней дальности, способные нести ядерное оружие, вызвало массовые демонстрации. Эти «евроракеты» были задуманы как разменная монета для обеспечения ликвидации советских ракет — гамбит, который увенчался успехом: заключением договора о РСМД в 1987 году. Сегодняшнее развертывание рассчитано на долгосрочную перспективу.

Свое решение немецкие официальные лица объясняют размещением Россией в Калининграде баллистических ракет «Искандер», которые пролетают несколько сотен километров и могут нести обычные или ядерные боеголовки.

«Искандеры» способны достичь нашей столицы за считанные минуты, и мы не сможем ничего им противопоставить.

Йенс Плётнер
советник по внешней политике канцлера Германии Олафа Шольца

Новые американские ракеты дальнего радиуса действия призваны служить сдерживающим фактором в том, что Плётнер назвал «субстратегической областью», то есть ниже уровня полноценного ядерного оружия. Если Россия попытается оказать давление на европейских союзников во время потенциальной войны, нанеся удары по городам или важным объектам, американские ракеты могут сделать то же самое в ответ, поясняет The Economist. Суть же французской инициативы, по словам Плётнера, заключается в том, чтобы позволить европейцам делать это, не полагаясь на Америку.

Помимо такого сдерживания по принципу «око за око», ракеты имеют и «военную полезность».

Их можно нацелить на российские ракеты глубокого поражения до того, как они будут запущены по НАТО, утверждают Йонас Шнайдер из Германского института международных отношений и безопасности и его коллега Торбен Арнольд, подполковник немецкой армии.

Ракеты также могли бы поражать другие цели за пределами досягаемости существующего оружия. Ракеты, размещенные в Германии, должны иметь дальность полета в 1600 километров, чтобы поражать самые дальние точки в Западном военном округе России, откуда Москва может атаковать НАТО, говорят Рафаэль Лосс и Ангела Мерер из Европейского совета по международным отношениям.

Некоторые социал-демократы в Германии опасаются, что американские ракеты подвергнут страну опасности. Левый радикальный альянс Сары Вагенкнехт, дружественный России, решительно выступает против них. Однако эти выступления — мелочь по сравнению с массовыми протестами 1980-х годов, пишет издание.