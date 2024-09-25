The Economist: американские ракеты большой дальности возвращаются в Европу

Новые американские ракеты дальнего радиуса действия призваны служить сдерживающим фактором в том, что Плётнер назвал «субстратегической областью», то есть ниже уровня полноценного ядерного оружия. Если Россия попытается оказать давление на европейских союзников во время потенциальной войны, нанеся удары по городам или важным объектам, американские ракеты могут сделать то же самое в ответ, поясняет The Economist. Суть же французской инициативы, по словам Плётнера, заключается в том, чтобы позволить европейцам делать это, не полагаясь на Америку.