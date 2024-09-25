Зеленский признал уничтожение всех ТЭС на Украине

В Еврокомиссии (ЕК) 19 сентября заявили, что Украина лишилась половины своей энергетической инфраструктуры, или порядка 9 ГВт мощностей. Население страны этой зимой, вероятно, может остаться без отопления и водоснабжения. Государства Евросоюза (ЕС) при этом планируют восстановить около 15% украинских энергообъектов и направить Киеву около 4,5 ГВт энергии, чтобы обеспечить его потребности.