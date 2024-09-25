Зеленский признал уничтожение всех ТЭС на Украине

«По состоянию на сегодня уничтожены все наши тепловые электростанции и огромная часть наших мощностей в гидроэнергетике», — заявил Зеленский, его выступление транслировалось на сайте аудиовизуальной службы ООН.
Он добавил, что в стране разрушено около 80% инфраструктуры, генерирующей электроэнергию. Зеленский потребовал от союзников Украины продолжать оказывать поддержку стране.
Ранее, 21 сентября, депутат Верховной рады Елизавета Ясько призвала украинцев готовиться к отключениям электричества грядущей зимой. Ясько отметила, что помощи западных партнеров Киева не хватит.
Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатил Бирол 20 сентября заявил, что на Украине уничтожено или повреждено большое число тепловых электроцентралей (ТЭЦ), и поэтому страну ждет тяжелая зима. Он предложил европейцам в знак солидарности с Киевом сократить потребление электроэнергии, чтобы она поступала украинцам.
В Еврокомиссии (ЕК) 19 сентября заявили, что Украина лишилась половины своей энергетической инфраструктуры, или порядка 9 ГВт мощностей. Население страны этой зимой, вероятно, может остаться без отопления и водоснабжения. Государства Евросоюза (ЕС) при этом планируют восстановить около 15% украинских энергообъектов и направить Киеву около 4,5 ГВт энергии, чтобы обеспечить его потребности.