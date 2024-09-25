Путин сообщил, что ждет Эрдогана на саммите БРИКС в Казани

Как добавил глава государства, взаимоотношения Москвы и Анкары «развиваются весьма успешно практически по всем направлениям». Нуман Куртулмуш на встрече сказал, что Турцию радует общий с Россией взгляд на мировые проблемы. Он также заявил, что Анкара никогда не поддерживала санкции в отношении Москвы.