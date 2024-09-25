Что повлечет за собой ядерный ответ России. Главное из выступления Путина на заседании Совбеза

Президент Владимир Путин впервые публично провел заседание Совета Безопасности по ядерному сдерживанию. На нем он заявил о внесении ряда уточнений в части определения условий применения Россией ядерного оружия. Основные обновления ядерной доктрины РФ — в подборке «Ъ».