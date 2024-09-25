Что повлечет за собой ядерный ответ России. Главное из выступления Путина на заседании Совбеза

В проекте обновленной ядерной доктрины России расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание.
Агрессия любого неядерного государства против России при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как нападение на Россию.
Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии в отношении Белоруссии.
Достоверная информация о массированном старте в сторону России средств воздушно-космического нападения повлечет ядерный ответ. В их число входят самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты.
Критическая угроза суверенитету России в том числе и обычным оружием будет основанием для ядерного ответа.
Ядерная триада остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности России и ее граждан. А также инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире.
Россия обязана учитывать возникновение новых источников военных угроз и рисков для себя и союзников. Уточнение российской военной доктрины выверено и соразмерно угрозам.
Россия в высшей степени ответственно подходит к вопросам ядерного оружия, стремится не допустить расползания ядерных вооружений и их компонентов.
Уточнения основ госполитики России в области ядерного сдерживания согласованы с президентом Белоруссии как участником Союзного государства.