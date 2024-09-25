Какие изменения Россия вносит в ядерную доктрину



Условия, при которых Москва может применить ядерное оружие, закреплены в «Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания» 2020 года. До внесения изменений их было четыре:



Россия получает достоверную информацию о старте баллистических ракет, которые атакуют ее территорию и/или территорию ее союзников; противник применяет против России и/или ее союзников ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения; противник действует против российских критически важных государственных или военных объектов, что может сорвать ответные действия российских ядерных сил; на Россию происходит нападение с применением обычного оружия, которое ставит под угрозу само существование государства. Как шла работа над изменением доктрины Об изменениях в ядерной доктрине российское руководство говорит с начала июня 2024 года. Впервые с заявлением на этот счет 7 июня на сессии ПМЭФ выступил президент Владимир Путин. К нему обратился модератор сессии — научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Сергей Караганов. Он призвал президента «гораздо жестче идти по лестнице эскалации и быть готовыми к применению» ядерного оружия. Путин на это напомнил положение ядерной доктрины, что Россия применит такое оружие в исключительных случаях — если возникнет угроза ее суверенитету и территориальной целостности. «Не считаю, что такой случай наступил, — нет такой необходимости. Но эта доктрина — это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесения каких-то изменений в эту доктрину», — заявил Путин.



В октябре 2023 года на заседании клуба «Валдай» Караганов спрашивал, не устарела ли российская ядерная доктрина. Тогда президент сказал: «Нет такой ситуации, при которой, допустим, сегодня что-то угрожало бы российской государственности и существованию Российского государства, нет. Думаю, никакому человеку в здравом уме и ясной памяти не придет в голову применить ядерное оружие в отношении России».



Через две недели после сессии ПМЭФ Путин пояснил, почему говорил об изменениях ядерной доктрины. «Это связано в тем, что появляются новые, — во всяком случае, мы знаем, что вероятный противник над этим работает, — элементы, связанные с понижением порога применения ядерного оружия. В частности, разрабатываются взрывные ядерные устройства сверхмалой мощности, и мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять, и ничего в этом особенно страшного нет. Страшного, может быть, и нет, но на это мы обязаны обратить внимание», — сказал президент, отвечая на вопросы СМИ во время визита во Вьетнам. Как будет меняться доктрина, он не уточнил. Единственное, сказал, что «превентивный удар нам пока не нужен,…потому что в ответно-встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен».



Идея неприменения ядерного оружия первым означает, что государство не будет использовать такие вооружения до тех пор, пока само не подвергнется ядерному нападению. В этом случае может быть нанесен ответно-встречный удар (когда известно, что другая сторона уже запустила ядерные ракеты) или упреждающий удар (когда известно, что другая сторона вот-вот их запустит).



После слов Путина о доктрине говорили и другие российские представители — в частности, замглавы МИД Сергей Рябков, который курирует эту тему. Сначала он допустил вариант, что Россия документ перепишет. «Обстановка имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, и те вызовы, которые множатся в результате неприемлемых и эскалационных действий США и их союзников по НАТО, вне всякого сомнения ставят перед нами во весь рост вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в большее соответствие с текущими потребностями», — сказал Рябков журналистам 11 июня (цитата по ТАСС). Неделю спустя он заявил СМИ, что «уточнить некие параметры» этого документа необходимо, и сообщил, что работа над этим идет. «В любом случае все должны понимать, что мы подходим к этому сюжету предельно ответственно. И наши специалисты, которые отвечают за ядерный компонент в военной организации РФ, прежде всего нацелены на то, чтобы эта работа шла системно и с максимальной ответственностью», — сказал замминистра (цитата по ТАСС).



Рябков прямо говорил, что изменения доктрины увязаны с конфликтом на Украине, — по его словам, в документе 2020 года приводятся «слишком обощенные формулировки» и их недостаточно. «Игнорирование Западом и прежде всего странами НАТО нашего потенциала в этой сфере и какая-то внутренняя убежденность этой группы, что не дойдет до худшего, как бы они ни глумились над здравым смыслом, предопределяет необходимость все-таки повнятнее, почетче, поопределеннее сказать, что может произойти, если они это будут продолжать», — говорил дипломат в июле.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая 11 июля на вопросы прессы (в тот день как раз завершился саммит НАТО в Вашингтоне, где альянс заявил, что будет совершенствовать свой ядерный потенциал), сказал, что намерения НАТО потребуют от Москвы «продуманных, скоординированных, эффективных ответных мер для сдерживания». Работа над ядерной доктриной продолжается, но это не единственный способ сдерживания, отметил Песков. В сентябре, общаясь с журналистами, он сказал, что изменений в документе требует «то положение дел, которое возникло, наверное, как следствие действий коллективного Запада».



Что предусматривают ядерные доктрины других стран США в своем «Обзоре ядерной политики» (2022 год) не приводят список условий, при которых применят ядерное оружие. «Соединенные Штаты рассмотрят возможность применения ядерного оружия только в крайних обстоятельствах для защиты жизненно важных интересов США или их союзников и партнеров», — сказано там. Великобритания готова применить его «только в крайних обстоятельствах самозащиты», включая оборону союзников по НАТО. Аналогично свою политику определяет Франция — в ее «Стратегическом обзоре» (2017 год) сказано, что она применит такое оружие «в чрезвычайных обстоятельствах законной самообороны». Китай — единственная страна, в чьей доктрине прописано, что использовать ядерное оружие первой она не будет.