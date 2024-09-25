Spiegel: «Северные потоки» взорвали после одобрения экс-главкома ВСУ Залужного

Представитель кабмина Германии Хебештрайт подтвердил, что ФРГ выдала ордера на арест по делу о подрыве «Северных потоков». Ранее немецкие СМИ сообщали, что Берлин отправил один из ордеров Варшаве, однако Польша отказалась выдавать подозреваемого в причастности к диверсии украинца. Тем временем Spiegel сообщил, что теракты организовал экс-офицер сил спецопераций ВСУ Червинский с одобрения главкома Залужного, а президент Украины Зеленский не был поставлен в известность о подготовке диверсии. Глава МИД Венгрии Сийярто уже заявил, что так называемые расследования взрывов на газопроводах больше похожи на шутку, а не на серьезные мероприятия.