Зарубежные новости за 25 сентября 2024 года: свежие события текущего дня

Когда Дональд Трамп вышел из Договора РСМД в 2019 году, многие европейские государства испугались, считая это безрассудством. Однако 10 июля 2024 года США и Германия объявили о размещении трёх неядерных американских ракет в Германии с 2026 года. В апреле Эммануэль Макрон призвал союзников создать в Европе собственный потенциал ракет «глубокого удара».