The Economist: американские ракеты большой дальности возвращаются в Европу
Когда Дональд Трамп вышел из Договора РСМД в 2019 году, многие европейские государства испугались, считая это безрассудством. Однако 10 июля 2024 года США и Германия объявили о размещении трёх неядерных американских ракет в Германии с 2026 года. В апреле Эммануэль Макрон призвал союзников создать в Европе собственный потенциал ракет «глубокого удара».
Reuters: Европе не вырваться из «титановой хватки» России
11 сентября президент России Владимир Путин предложил ограничить экспорт титана в ответ на западные санкции. Это вызвало беспокойство у европейских политиков, поскольку ранее ЕС запретил или ограничил импорт других российских металлов, но не титана.
Monde: во Франции считают, что задержание Дурова окупилось
В понедельник Павел Дуров сообщил, что Telegram обновил политику конфиденциальности: IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила, могут передаваться властям по обоснованным запросам. Это решение связано с более чем 10 тысячами нерассмотренных дел от Европола по организованной преступности.
Reuters: НАТО готовит план транспортировки раненых на случай войны с Россией
НАТО планирует координировать транспортировку раненых военных с передовой в случае конфликта с Россией, используя санитарные поезда. Генерал Соллфранк отметил, что сценарий будет отличаться от операций в Афганистане и Ираке из-за большего числа раненых и отсутствия воздушного превосходства.
Bloomberg: «план желаний» Зеленского не станет прорывом в конфликте с Россией
Западные чиновники пытаются снизить ожидания от плана прекращения конфликта, который Владимир Зеленский представляет в Нью-Йорке на этой неделе. По источникам агенства, в «плане победы» нет никаких реальных сюрпризов, и он не станет переломным моментом в конфликте с Россией.