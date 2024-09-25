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Зарубежные новости за 25 сентября 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 25 сентября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Army

The Economist: американские ракеты большой дальности возвращаются в Европу

Когда Дональд Трамп вышел из Договора РСМД в 2019 году, многие европейские государства испугались, считая это безрассудством. Однако 10 июля 2024 года США и Германия объявили о размещении трёх неядерных американских ракет в Германии с 2026 года. В апреле Эммануэль Макрон призвал союзников создать в Европе собственный потенциал ракет «глубокого удара».

Reuters: Европе не вырваться из «титановой хватки» России

Источник: Freepik

11 сентября президент России Владимир Путин предложил ограничить экспорт титана в ответ на западные санкции. Это вызвало беспокойство у европейских политиков, поскольку ранее ЕС запретил или ограничил импорт других российских металлов, но не титана.

Monde: во Франции считают, что задержание Дурова окупилось

Источник: Reuters

В понедельник Павел Дуров сообщил, что Telegram обновил политику конфиденциальности: IP-адреса и номера телефонов пользователей, нарушающих правила, могут передаваться властям по обоснованным запросам. Это решение связано с более чем 10 тысячами нерассмотренных дел от Европола по организованной преступности.

Reuters: НАТО готовит план транспортировки раненых на случай войны с Россией

Источник: AP 2023

НАТО планирует координировать транспортировку раненых военных с передовой в случае конфликта с Россией, используя санитарные поезда. Генерал Соллфранк отметил, что сценарий будет отличаться от операций в Афганистане и Ираке из-за большего числа раненых и отсутствия воздушного превосходства.

Bloomberg: «план желаний» Зеленского не станет прорывом в конфликте с Россией

Источник: AP 2023

Западные чиновники пытаются снизить ожидания от плана прекращения конфликта, который Владимир Зеленский представляет в Нью-Йорке на этой неделе. По источникам агенства, в «плане победы» нет никаких реальных сюрпризов, и он не станет переломным моментом в конфликте с Россией.

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