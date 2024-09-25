Кремль опубликовал видео с заявлением Путина об изменениях ядерной доктрины РФ

Владимир Путин предложил внести ряд изменений в определения условий применения Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны. Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. В том числе в том случае, если противник использует обычное оружие. Что еще изменится в ядерной доктрине РФ - в материале "Газеты.Ru".