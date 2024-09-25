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Россия запросила разъяснения у Узбекистана из-за видео с конфликтом в школе

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Россия запросила у Узбекистана разъяснения после появления в интернете видео с жестоким обращением с ребенком в школе в Ташкенте, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте российского МИД.

Источник: © РИА Новости

Ранее в интернете распространилось видео, где, по данным СМИ, происходит конфликт между учительницей и учеником в одной из школ Ташкента. Как писали СМИ, женщина напала на ученика из-за его просьбы объяснить материал на русском языке.

«Содержание ролика не может не вызывать крайней обеспокоенности и сочувствия к ребенку. Мы запросили официальных разъяснений у узбекистанской стороны. В дружественных отношениях стратегического партнерства и союзничества двух государств нет и не может быть места какой-либо неприязни, тем более на языковой почве», — говорится в сообщении.

Она отметила, что к узбекистанской стороне была обращена просьба дать материалу правовую оценку и в случае обоснованности принять меры к виновнику жестокого обращения с ребенком.

«Держим этот вопрос в поле самого пристального внимания», — подчеркнула представитель МИД.

образование