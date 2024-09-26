Байден назвал условия для разморозки российских активов

В ходе выступления Байден напомнил о решении Группы семи выделить Украине до конца 2024 года $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов. По словам американского лидера, «суверенные активы России будут заморожены до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, который она причинила Украине». Таким образом, он фактически повторил позицию, изложенную в итоговом заявлении лидеров «семерки», принятом в июне на саммите в Италии.