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Байден назвал условия для разморозки российских активов

НЬЮ-ЙОРК, 25 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден утверждает, что российские активы на Западе будут оставаться замороженными, пока РФ не компенсирует Украине ущерб. Такое заявление он сделал на встрече в Нью-Йорке, посвященной поддержке Киева.

Источник: AP 2023

В ходе выступления Байден напомнил о решении Группы семи выделить Украине до конца 2024 года $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов. По словам американского лидера, «суверенные активы России будут заморожены до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, который она причинила Украине». Таким образом, он фактически повторил позицию, изложенную в итоговом заявлении лидеров «семерки», принятом в июне на саммите в Италии.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала Москвой специальной военной операции. Из них около $5−6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть — в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии (там хранятся $210 млрд).

Как предупреждала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва незамедлительно предпримет ответные шаги на конфискацию своих активов на Западе, имеется целый арсенал ответных политических и экономических мер.

Байден Джо
экономика