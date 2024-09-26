Посол в ФРГ назвал развлечением версию о подрыве Nord Stream ныряльщиками

Цель распространяемых в СМИ сообщений о причастности ко взрывам «Северных потоков» группы украинских водолазов — отвлечь внимание от подлинных причин диверсии, заявил в интервью РБК посол России в Германии Сергей Нечаев.



«Согласно распространяемой [в СМИ] версии, некая бригада ныряльщиков на какой-то шхуне заложила колоссальное количество взрывчатки на значительной глубине и полностью взорвала газопровод. В эту версию верится с трудом. Она, скорее, может развлечь, чем убедить в правдивости», — сказал он.



По словам дипломата, российская сторона так и не получила от Берлина никакой информации о ходе расследования, которое продолжается уже более двух лет. «Уже все согласны с тем, что это беспрецедентный теракт против критической международной энергетической инфраструктуры. Случай сам по себе уникальный. Однако в течение почти двух лет расследования мы ничего существенного не узнали. Те бумаги, которые поступают (от немецкой стороны. — РБК), не проливают свет ни на что: не видно ни хода следствия, ни подозреваемых, ни каких-то обстоятельств», — подчеркнул Нечаев.



Он добавил, что российская сторона продолжает настаивать на том, чтобы Берлин предъявил хотя бы промежуточные результаты расследования. «Мы надеемся, что когда-нибудь мы этот ответ получим. По крайней мере, мы не намерены останавливаться на том, на чем нас пока пытаются остановить», — заключил Нечаев.



Взрывы на «Северном потоке» (СП) и «Северном потоке-2» (СП-2) произошли в конце сентября 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. На двух трубопроводах СП-1 и одном СП-2 были обнаружены утечки. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленной диверсии и инициировали собственные расследования. Зимой этого года Копенгаген и Стокгольм приняли решение закрыть свои расследования. Тем не менее Берлин продолжил разбирательство.



Согласно расследованию SZ, Die Zeit и ARD, которое подкрепляет версии из предыдущих публикаций немецких и американских медиа, в начале сентября 2022 года группа украинцев вышла на яхте Bavaria Cruiser 50 Andromeda из ростокского порта Хоэ-Дюне. После стоянок у Рюгена, Борнхольма и Кристиансё в Дании, в Сандхамне в Швеции и Колобжеге в Польше яхта вернулась в Росток. По версии следствия, в какой-то момент дайверы совершили глубоководное погружение и прикрепили взрывные устройства к трубопроводам. По данным немецких СМИ, польские власти помогли скрыться главному подозреваемому.



The Wall Street Journal сообщила 15 августа, что операцию по подрыву газопроводов подготовила группа высокопоставленных украинских офицеров и бизнесменов в мае 2022 года. По информации издания, изначально план одобрил президент Украины Владимир Зеленский. Однако позже он якобы приказал прекратить операцию из-за просьбы ЦРУ и отдал соответствующий приказ тогдашнему главкому ВСУ Валерию Залужному, но тот его не исполнил. Координатором атаки считается бывший офицер Сил спецопераций Украины Роман Червинский. Официальный Киев отрицает причастность к подрывам СП и СП-2.



Российский президент Владимир Путин возложил вину за взрывы на «англосаксов» и назвал «чушью» версию о причастности «неких украинцев».



14 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал подрыв «Северных потоков» террористическим актом, а также призвал органы безопасности и генерального прокурора провести расследование «без учета интересов кого-либо», чтобы привлечь виновных к ответственности. «Можете быть уверены, мы никому не дадим пощады», — отметил он.



25 сентября правительство Германии подтвердило выдачу ордеров на арест по делу о взрывах на газопроводах. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил журналистам, что в конце этой процедуры выносится приговор, «и тогда можно высказаться по этому поводу».