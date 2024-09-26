Спикер палаты представителей Джонсон отказался от встречи с Зеленским

«Я не смог добавить в расписание встречу с Зеленским на этой неделе, потому что она у меня очень занятая, как вы могли заметить. Я не уверен, что буду в городе завтра (в четверг — Прим. ред.)», — заявил он журналистам.
Зеленский в Вашингтоне намерен провести отдельные встречи с президентом Джо Байденом и претенденткой на высший пост от демократов Камалой Харрис, Джонсон является третьим лицом во властной иерархии США.
Ранее Джонсон потребовал от Зеленского снять с поста посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову за организацию его визита на оружейный завод в Пенсильвании, назвав поездку вмешательством в президентские выборы. Он назвал данный визит в колеблющийся штат за деньги американских налогоплательщиков вмешательством в выборы, поскольку носила характер мероприятия в рамках кампании Демократической партий.
Комитет по надзору нижней палаты конгресса США в среду начал расследование по расходованию средств налогоплательщиков на визит Зеленского, посчитав, что он мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его «торгашом», каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.