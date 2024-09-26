Глава МИД Китая Ван И отказался слушать Зеленского

Ранее стало известно, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон не станет проводить встречу с Зеленским в Вашингтоне. Политик пояснил, что ему не удалось найти время для встречи. «Я не смог добавить в расписание встречу с Зеленским на этой неделе, потому что она у меня очень занятая, как вы могли заметить», — сказал он.