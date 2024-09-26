В Киеве назвали фиаско поездку Зеленского в США

Он высказал мнение, что украинские власти понимают, что их предложения не интересуют американское руководство, но рассчитывают, что они их поддержат из-за страха за свой международный престиж. «Однако, Вашингтон — не Кривой Рог. Там решения принимаются на основании стратегических расчетов», — подчеркнул Дубинский.