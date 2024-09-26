Правда о подрыве «Северных потоков» скоро выйдет наружу, считает Филиппо

«Это произвело шум, но расследование постарались скрыть и дискредитировать. Но слово уже было сказано: у нас был первый надежный источник, информация от известного человека. Затем появился ряд официальных версий. Нам сначала сказали, что это Украина, что (Владимир) Зеленский был в курсе, но в последний момент не одобрил это. Затем Германия заявила, что это Польша. Но, несмотря ни на что, постепенно мы приближаемся к правде — то есть причастности НАТО и, возможно, частично правительства Украины, Зеленского, Польши, Великобритании, Норвегии и, в особенности, США, к этим диверсиям», — заявил Филиппо.