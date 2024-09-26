Два года назад в медиа муссировалась идея о том, что за подрывами стоит сама Россия, что, по словам политика, «лишено всякого смысла». Расследование же американского журналиста Сеймура Херша, который заявил, что в этом виноваты США с другими странами, включая Норвегию, Польшу и Великобританию, попытались замолчать.
«Это произвело шум, но расследование постарались скрыть и дискредитировать. Но слово уже было сказано: у нас был первый надежный источник, информация от известного человека. Затем появился ряд официальных версий. Нам сначала сказали, что это Украина, что (Владимир) Зеленский был в курсе, но в последний момент не одобрил это. Затем Германия заявила, что это Польша. Но, несмотря ни на что, постепенно мы приближаемся к правде — то есть причастности НАТО и, возможно, частично правительства Украины, Зеленского, Польши, Великобритании, Норвегии и, в особенности, США, к этим диверсиям», — заявил Филиппо.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в феврале 2023 года опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Немецкие СМИ позже сообщили со ссылкой на собственное расследование, что прокуратура Германии выдала ордер на арест украинского гражданина Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара — Светлана и Евгений Успенские.
Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что подозреваемый Германией в причастности к подрыву газопроводов выехал из Польши на Украину 6 июля на автомобиле. Источники газеты отметили, что польские прокуроры направили немецким коллегам официальное письмо, в котором информировали, что подозреваемый уехал из Польши.